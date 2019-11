Griepprik voor Amsterdamse leraren ook in 2020

Hoewel de animo onder Amsterdamse leraren voor de gratis griepprik dit jaar wederom niet heel groot was, biedt de gemeente volgend jaar opnieuw het vaccin aan. Afgelopen week kwamen 260 van de in totaal 10.000 docenten in het basis- en voortgezet onderwijs een griepprik halen. Dat waren er overigens wel zestig meer dan vorig jaar, toen de hoofdstad voor het eerst een ‘prikactie’ hield.

“Ook volgend jaar zullen we docenten een gratis griepprik aanbieden”, zegt onderwijswethouder Marjolein Moorman. “Het is niet verplicht, maar beschikbaar voor iedere docent die dat wil. Het is onderdeel van een totaal pakket aan maatregelen om de Amsterdamse leraren te ondersteunen. Zij maken het verschil voor al die duizenden leerlingen in de stad en we doen alles om ervoor te zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen.”

Amsterdam doet dit volgens een gemeentewoordvoerder als enige stad in ons land. De wethouder wil hiermee de gevolgen van de griepgolf voor scholen beperken, zodat er minder leerlingen naar huis worden gestuurd of klassen worden samengevoegd als gevolg van zieke leerkrachten.

Het lerarentekort is in de hoofdstad een groot probleem. Een griepgolf zet nog eens extra druk op de toch al krappe bezetting.