In de spotlight: sustainability consultant en verschilmaker Giulia Hetzenauer

Een jaar geleden is Giulia Hetzenauer in dienst genomen door consultancy bedrijf EIFFEL met de vraag of zij hen wil helpen met hun verduurzaming. Hoe moeten ze dat concreet doen, hoe krijg je meer ruchtbaarheid en welke stappen moet je hiervoor zetten? Zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels zijn klanten ook geïnteresseerd in de methode die ze met elkaar ontwikkeld hebben en gaat het dus niet alleen meer om hun eigen verduurzaming. Verschilmaker Giulia heeft het gevoel dat ze werkelijk iets bijdraagt. “Dat je iets kan achterlaten wat zich blijvend zal door ontwikkelen, daar haal ik mijn voldoening uit.”

Van kinds af aan heeft Giulia geleerd om vragen te durven stellen en mee te denken over wat er gaande is in de wereld. “Ik zat aan de eettafel met mijn oudere broers en ouders en we hadden altijd goede discussies. Ik wilde alles weten en vond het interessant om meer te weten over de problemen in de wereld. Later heb ik veel voldoening kunnen halen uit vrijwilligerswerk, zowel in het buitenland als hier in Nederland. Maar ik was nog zoekende hoe ik mijn privé ambitie kon vertalen naar mijn professionele carrière.”

Pionieren

Om meer naamsbekendheid te generen voor organisaties die zich inzetten voor duurzame initiatieven is ze in marketing en communicatie gaan werken. Ze ontdekte dat je een groter verschil kan maken door een organisatie te helpen een duurzaam business te creëren dan alleen de naamsbekendheid te vergroten. “Hoe help je organisaties die al groot zijn met verduurzamen? Ik vind het interessant om met hun na te denken wat belangrijk is hierin, daar krijg in energie van. Het is vaak twee stappen vooruit, en vervolgens weer een stap achteruit. En dat is begrijpelijk. Veel bedrijven doen al heel lang hun werk op een bepaalde manier, maar ze staan er wel voor open. Ze willen geholpen worden. Ik heb het gevoel dat we nog aan het pionieren zijn als het om verduurzamen gaat. Hiermee bedoel ik dat we nog lerende zijn welke actie welke impact hebben en welke stappen wanneer gezet moeten worden.”

Verduurzamen is meer dan klimaatverandering en ervoor zorgen dat je CO2 uitstoot niet te groot is. Het gaat naast je impact op het klimaat ook om je sociale en economische impact, aldus Giulia. “Het gaat het erom hoe je als organisatie een balans vindt tussen die drie pijlers. Op het moment hebben de economische doelstellingen de overhand gehad, maar onze sociale en ecologische doelstellingen zijn net zo belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat je als bedrijf over honderd jaar nog bestaat? Je moet als organisatie anticiperen op de ontwikkelingen in de maatschappij en actief bijdragen aan de ontwikkeling. Het sociale aspect gaat over het belangrijkste goed in een organisatie: je mensen, bijvoorbeeld over de man vrouw verdeling en of vrouwen of mensen met een andere achtergrond gelijke kansen hebben binnen een organisatie, en over educatie en doorontwikkeling. Maar ook of we duurzaam met onszelf en onze werknemers omgaan. Hoe is met de vitaliteit en gezondheid van je medewerkers? Het gaat erom dat je als organisatie op een punt komt dat je je op alle drie de pijlers een goed gevoel over je organisatie en je mensen hebt.”

17 Werelddoelen van de VN

De Sustainable Developement Goals (SDGs), de 17 werelddoelen vanuit de VN, zijn een mooie leidraad hoe je aan een groter doel bijdraagt, namelijk een betere wereld. “Ik vind het belangrijk dat organisaties beginnen met kijken wat hun impact is gebaseerd op deze werelddoelen: waar staan we nu en welke stappen kunnen we nemen om te verduurzamen? Het is belangrijk dat het overzichtelijk en meetbaar is, waardoor je grip krijgt op je verduurzamingstraject.”

Verduurzamen gaat naast je impact op het klimaat ook om je sociale en economische impact. Volgens Giulia gaat het erom hoe je als organisatie een balans vindt tussen die drie pijlers. “Op het moment hebben de economische doelstellingen de overhand gehad, maar onze sociale en ecologische doelstellingen zijn net zo belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat je als bedrijf over honderd jaar nog bestaat? Je moet als organisatie anticiperen op de ontwikkelingen in de maatschappij en actief bijdragen aan de ontwikkeling. Het sociale aspect gaat over het belangrijkste goed in een organisatie: je mensen, bijvoorbeeld over de man vrouw verdeling en of vrouwen of mensen met een andere achtergrond gelijke kansen hebben binnen een organisatie en over educatie en doorontwikkeling. Maar ook of we duurzaam met onszelf en onze werknemers omgaan. Hoe is met de vitaliteit en gezondheid van je medewerkers? Het gaat erom dat je als organisatie op een punt komt dat je je op alle drie de pijlers een goed gevoel over je organisatie en je mensen hebt.”

Dyslexie

Giulia is een doorzetter, iets wat ze heeft meegekregen van haar dyslexie. “Er werd tegen mij als kind gezegd dat ik waarschijnlijk een bepaald niveau niet zou halen. Maar dat kan ik wel, dacht ik, en dat zal ik laten zien. Ik heb me lange tijd willen bewijzen, laten zien dat ik wel naar de havo kon en uiteindelijk naar de universiteit. Op een gegeven moment kreeg ik steeds meer zelfvertrouwen, ook omdat ik een onderwerp had gevonden waar ik mijn steentje aan wilde bijdragen. Ik wilde meer weten over verduurzaming, dus toen heb ik uiteindelijk nog een master Business Administration gedaan. Dit was niet om mezelf te bewijzen, want ik had al een master op zak, maar omdat ik een bijdrage wilde leveren aan verduurzaming en aan de volgende generaties. Door mijn dyslexie heb ik geleerd om niet op te geven en leergierig te zijn. Als iets tegenvalt, ga ik door. Dan ga ik kijken hoe het wel kan of hoe het wel werkt.”

Ze weet nu dat haar zwakste kanten ook haar sterkste kanten kunnen zijn. “Juist als het leven moeilijk wordt, leer je daar veel van. Ik moest vroeger altijd heel veel bijles hebben om dingen om te kunnen pakken en leren te begrijpen en nu merk ik dat als ik vragen heb, ik het fijn vind om deze te stellen. Ik vind het niet moeilijk om hulp te vragen. Ik durf me kwetsbaar op te stellen en dat helpt elk proces veel meer. Als je echt wilt veranderen, moet dat met elkaar. Het feit dat ik nu anderen kan helpen in een traject van verduurzaming, geeft mij energie.”

Er wordt positief gereageerd op de methode grip op verduurzaming, Hierdoor heeft ons bedrijf rond de 25 procent CO2 dit jaar weten te reduceren een methodiek die Giulia samen met haar bedrijf afgelopen jaar ontwikkeld heeft. “Het is belangrijk dat je je mensen binnen je organisatie meeneemt en dat ze zicht hebben op wat hun eigen impact is op de 17 SDGs. Wij leggen vast en maken inzichtelijk welke stappen welke invloed gehad hebben, dat is onze methodiek, waardoor het meer gaat leven. Steeds meer klanten zijn geïnteresseerd in onze methode en die helpen we. We willen niet dat een organisatie afhankelijk wordt van ons, maar grip op hun eigen verduurzaming krijgt en zelf kan doorbouwen. Voelt ze zich een verschilmaker? “Ja, ik voel me een verschilmaker. Ik heb het gevoel dat ik elke dag meer waarde toevoeg. Ik blijf leren, elke dag, sta niet stil en stel mezelf de vraag: Wat kan ik vandaag doen om bij te dragen aan de persoon wie ik morgen wil zijn?”