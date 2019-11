Man verdacht van gijzeling agenten vrijgelaten

De 54-jarige boer uit Noordhorn (Groningen) die maandag werd aangehouden, omdat hij twee rechercheurs in zijn woning zou hebben vastgehouden, is weer op vrije voeten. De rechter-commissaris heeft zijn voorlopige hechtenis geschorst onder voorwaarden, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Het onderzoek tegen de man loopt nog, maar hij mag een eventueel proces in vrijheid afwachten, zei een woordvoerster van het OM.

De twee rechercheurs deden in de woning van de man onderzoek in verband met de boerenprotesten medio oktober in de stad Groningen. Toen de agenten weer weg wilden, belemmerde hij hen te vertrekken. De rechercheurs riepen de hulp van collega’s in en deden aangifte wegens vrijheidsberoving.

Nadat de man was gearresteerd, trokken boze boeren maandagavond met tractoren naar het politiebureau in Zuidhorn om te protesteren tegen zijn aanhouding.