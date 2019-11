Meeste toeslagen achteraf gecorrigeerd

Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moest in de periode 2011-2016 achteraf worden gecorrigeerd. Drie op de tien huishoudens vroegen te veel aan en moesten daarom terugbetalen. Omgekeerd verzuimden anderen weer een toeslag of budget aan te vragen.

Het blijkt vaak lastig om vooraf in te schatten op hoeveel toeslag huishoudens recht hebben, aldus het Centraal Planbureau (CPB) over de jongste cijfers. Daardoor ontvangen betrokkenen regelmatig te veel of juist te weinig toeslag. Dat leidt tot terugvordering van toeslagen of tot nabetalingen.

Volgens het CPB ontvingen vorig jaar zo’n 6 miljoen huishoudens rond 12 miljard euro aan inkomensondersteuning. Het gaat om huurtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.

In de periode 2011-2016 moest meer dan de helft van deze toeslagen achteraf worden gecorrigeerd. Daarnaast maakt ongeveer 10 procent van de rechthebbenden helemaal geen gebruik van huurtoeslag, en doet 15 procent van de rechthebbenden geen beroep op kindgebonden budget. Hoe kleiner het recht op toeslag, hoe groter de kans op niet-gebruik, constateert het CPB.