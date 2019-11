NEMO Science Museum wint titel ‘kidsproof’

Het NEMO Science Museum in Amsterdam is door meer dan 4000 kinderen gekozen tot het Kidsproof Museum 2020.

Het museum, aan het Amsterdamse IJ viel vooral bij de kinderen (tot en met 12 jaar) in de smaak, omdat er veel te beleven en te leren valt.

Het museum ontving deze titel in het Archeon in Alphen aan den Rijn. Ook werd de Museumeducatie Prijs uitgereikt, een tweejaarlijkse prijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om samenwerkingen tussen basisscholen en musea in het zonnetje te zetten. De hoofdprijs van 45.000 euro ging naar het Museum Catharijneconvent in Utrecht voor het Sint-Maarten Debat, dat in samenwerking met de basisschool De Wegwijzer is opgezet. Het Sint-Maarten Debat is een debatwedstrijd voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs.

Het geldbedrag is bedoeld om bijzondere en vernieuwende projecten met het museale veld te delen en navolging ervan te stimuleren.