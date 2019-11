Premier blijft zwijgen over burgerdoden Irak

Premier Mark Rutte wil niks meer zeggen over de burgerdoden door een Nederlandse luchtaanval in Irak en het verzwijgen van dit feit voor de Tweede Kamer. Hij maakte tijdens zijn wekelijkse persconferentie duidelijk dat hij eerst de Kamervragen over deze kwestie wil beantwoorden.

Rutte gaf eerder een eerste korte reactie en wil het daarbij houden, ondanks vele vragen van de media over het gebeuren. Rutte zei woensdag zich niets te kunnen herinneren van de aanval met een Nederlandse F-16 in juni 2015 op een IS-doelwit in Irak waarbij zeker zeventig doden vielen. “Er staat mij helemaal niets van bij”, zei hij.

Toenmalig minister Jeanine Hennis van Defensie werd op de hoogte gebracht van het grote aantal slachtoffers, maar meldde het tegenovergestelde aan de Kamer kort na de actie. Minister Ank Bijleveld (Defensie) hoorde pas eind vorige week dat de Kamer verkeerd was ge├»nformeerd. Het is “aannemelijk” dat de meest betrokken ministeries, waaronder die van Rutte, net als Hennis al kort na de aanval op de hoogte waren gebracht, aldus Bijleveld.

Het leidde tot een spoeddebat in de Tweede Kamer waarbij uiteindelijk bijna de hele oppositie het vertrouwen in Bijleveld opzegde. Op verzoek van de Kamer wordt nu uitgezocht wie precies wanneer op de hoogte was van de aanval en de burgerslachtoffers.