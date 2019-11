Stikstof en PFAS raakt grondverzet het hardst

De sector grond- en waterbouw lijdt van alle bouwers relatief het meest onder de stikstofproblematiek en de situatie rondom schadelijke chemische stoffen (PFAS). Dat komt naar voren uit een rondvraag onder 250 hoofdaannemersbedrijven door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Van bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw geeft 15 procent aan dat opdrachten vertraging oplopen door de strengere milieueisen. Bij alle bouwbedrijven ligt dat op 10 procent. Ook heeft deze groep bouwers minder werk op de plank liggen.

Bedrijven in de grond-, water of wegenbouw krijgen een hardere klap omdat ze relatief meer in de grond graven, legt een woordvoerder van het EIB uit. Bij vier op de vijf projecten voldoet grond niet aan de strengere eisen voor het PFAS-gehalte. De enige oplossing is dan om de aarde ergens op te slaan. Voor sommige bedrijven is dat te duur en de reden dat ze de werkzaamheden staken.