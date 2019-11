Versterkte gebedsoproep moskee gesaboteerd

De versterkte gebedsoproep die de Blauwe Moskee in de Amsterdamse wijk Nieuw-West vrijdag voor het eerst wilde laten horen, is gesaboteerd. Volgens een woordvoerder van de moskee is een kabel van de geluidsinstallatie doorgeknipt. “We gaan uit van een kwajongensstreek”, zei hij.

De verbazing was volgens de zegsman groot toen er niets te horen was op het moment dat de oproep werd gedaan. “We stonden vol spanning klaar en er waren veel mensen buiten. Tot onze verbazing klonk er niets.” Hij spreekt van een “ongemakkelijk en pijnlijk moment”.

De woordvoerder van de moskee zegt er niet aan te denken dat kwaadwillenden de kabel hebben doorgeknipt, aangezien de versterkte gebedsoproep niet bij iedereen in goede aarde viel. “We begrijpen de grap. Nu we hebben geconstateerd wat er aan de hand is, gaan we het repareren en ervoor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt.” Volgens de zegsman wordt volgende week een nieuwe poging gedaan voor het vrijdaggebed.

Het idee voor de gebedsoproep met versterker, wat bij meerdere moskeeën in het land wordt gedaan, leidde ook tot kritiek in de gemeenteraad. Burgemeester Femke Halsema toonde zich ook geen voorstander van het plan.