7 aanhoudingen om man met schotwond Amsterdam

De politie heeft in Amsterdam in totaal zeven mensen aangehouden nadat een man met een schotwond was aangetroffen. De gewonde is zelf ook opgepakt.

De gewonde man werd in een auto in de wijk Schinkel aangehouden samen met de drie andere inzittenden. Uit de verhalen van deze vier mensen bleek dat er mogelijk nog drie mensen bij betrokken waren. Deze drie konden worden aangehouden in een pand aan de Helicopterstraat.

Wat precies is gebeurd, moet nog worden onderzocht, zegt een politiewoordvoerder.