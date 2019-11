Bijeenkomst tegen Zwarte Piet verstoord

Een landelijke bijeenkomst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in een pand aan de Beatrijsstraat in Den Haag is vrijdagavond met geweld verstoord. De politie heeft vijf mensen (in de leeftijd van 13 tot 37 jaar) uit Den Haag en Den Andel aangehouden voor openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting.

De bijeenkomst van KOZP werd verstoord door voorstanders van Zwarte Piet die het pand met vuurwerk wilden binnenkomen en ramen ingooiden. Toen de politie arriveerde, troffen agenten een groep mensen aan die vernielingen pleegden en brand hadden gesticht. Ook werden auto’s in de straat vernield.

Volgens voorman Mitchell Esajas van KOZP waren er ongeveer zestig mensen, onder wie ook kinderen, aanwezig op de bijeenkomst toen opeens een groep van dertig tot veertig ‘Pro-Pieten’ met vuurwerk het gebouw wilde binnendringen.

Hij heeft aangifte gedaan van de vernieling en bespreekt nog met zijn advocaat of hij ook aangifte moet doen wegens huisvredebreuk en brandstichting.