GLOW zet lichtstad Eindhoven in het licht

De binnenstad van Eindhoven verandert vanaf zaterdag een week lang in een grote expositieruimte vanwege lichtfestival GLOW. Bezoekers van het gratis festival kunnen iedere avond een route van ongeveer 5 kilometer afleggen die hen leidt langs lichtprojecten van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Dit jaar ontbreekt een projectie op de Catharinakerk, maar daarvoor in de plaats is een drieluik te bewonderen op de Paterskerk, Mariënhage en het DELA-gebouw van kunstenaarscollectief Ocubo Criativo.

Het thema is Living Colors. Lichtkunstenaars verwerken dit in hun creaties en proberen een antwoord te geven op de vraag wat er gebeurt als het spectrum van licht uit elkaar wordt gehaald. “Welke kleuren zien we, waar leiden ze ons naartoe. Hoe verhouden kleuren zich tot de bron van licht?”, aldus een woordvoerder van GLOW.

GLOW is tot en met 16 november te zien. Afgelopen jaar hebben 750.000 mensen het lichtfestival bezocht.