LTO: hoogtepunt boerenprotest nog niet bereikt

De boeren zullen de komende weken nog veel meer protestacties houden. Dat zegt LTO-voorman Marc Calon in een interview in het AD. “De protesten van oktober waren spielerei, we hebben de climax nog niet bereikt. Boeren zijn de regels zat en voelen zich niet gehoord. De onvrede is zo groot. Ik verwacht deze herfst nog veel meer acties.”

De boosheid onder boeren is volgens Calon deels veroorzaakt door de bezetting in mei van de varkensstal in Boxtel. Hij spreekt van een keerpunt. “Tien uur lang zaten 67 activisten binnen. Tien uur lang greep de politie niet in. Dat gebeurde pas toen boeren uit de buurt auto’s omver duwden. De boeren voelden zich niet beschermd door de overheid, daar in het Brabantse Boxtel is de lont van het grote verzet in het kruitvat gestoken.”

Dat de betrokken dierenactivisten deze week een boete van de rechter opgelegd hebben gekregen van 300 euro, vindt de LTO-voorzitter een lachertje. “Die boete ontvang je ook als je je gaspedaal wat te hard intrapt.”