Man zwaargewond na aanrijding Barsingerhorn

Een man is afgelopen nacht zwaargewond geraakt door een aanrijding op de N248 bij Barsingerhorn (Noord-Holland). De man stak waarschijnlijk met zijn fiets de weg over en is toen aangereden.

Volgens een politiewoordvoerder is de man zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Bij een ander ongeluk, op de N242 nabij Alkmaar, zijn twee mensen gewond geraakt. Een auto botste op de vangrail, waarbij een van de drie inzittenden ernstig bekneld raakte. De brandweer had ruim een uur nodig om de man te bevrijden.

Twee van de drie inzittenden moesten met verwondingen naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.