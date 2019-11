Protest FC Utrecht-supporters in Amsterdam

Amsterdam wacht zondag een demonstratie van FC Utrecht-supporters. Zij protesteren bij het Amsterdamse stadhuis tegen het maximale aantal van 500 toegewezen toegangskaarten voor het duel Ajax – FC Utrecht dat later die dag wordt gespeeld.

Vanwege ongeregeldheden in het verleden is het aantal supporters van de bezoekende club bij de duels tussen Ajax en FC Utrecht over een weer beperkt, maar sinds drie jaar mochten er 500 supporters meereizen en toen dat goed ging, werden dat er 650. Wegens incidenten rond het laatste treffen tussen Ajax en FC Utrecht in mei in Amsterdam is het aantal weer teruggebracht naar 500.

De supportersvereniging van FC Utrecht heeft Amsterdam woensdag 6 november verzocht om 150 extra kaarten. “Op basis van de risico-inschatting en de afspraken die aan het begin van het seizoen zijn gemaakt en het feit dat op z’n korte termijn niet voldoende politiecapaciteit beschikbaar is”, is dit verzoek door de gemeente afgewezen.

De FC Utrecht-fans komen zondag onder politiebegeleiding naar Amsterdam om van 10.00 tot 11.00 uur bij de Stopera te demonstreren en een petitie aan te bieden. De gemeente heeft aangegeven streng te zullen controleren op het bezit van vuurwerk, fakkels en spullen die duidelijk zijn bedoeld om de orde te verstoren. “Bij wanordelijkheden en antisemitische spreekkoren wordt streng opgetreden”, aldus de gemeente.