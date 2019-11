Sint-Maarten maandag koud en deels nat

Wie maandagavond 11 november langs de huizen gaat om Sint-Maarten te vieren, moet zich warm aankleden, verwacht Weeronline. Er staat dan een stevige zuidenwind, die het voor het gevoel koud maakt.

Kinderen doen er goed aan hun lampionnetjes extra stevig te maken. In het westen en noordwesten is het bewolkt en regenachtig, in de rest van het land is het aan het begin van de avond nog droog.

Steeds meer delen van het land vieren Sint-Maarten, waarbij kinderen met lampionnen langs de huizen gaan en om snoep vragen in ruil voor het zingen van een liedje.

In het zuiden van het land is de elfde van de elfde ook het begin van het carnavalsseizoen.