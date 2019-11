Slachtoffers vliegramp Faro naar rechter

Slachtoffers van de vliegtuigramp in het Portugese Faro in 1992 stappen naar de rechter in een langslepende zaak tegen de Nederlandse staat. Dat bevestigt advocaat Veeru Mewa na berichtgeving van het AD.

De 26 slachtoffers en nabestaanden willen dat de rechtbank een drietal deskundigen onder ede gaat horen. Zij stelden in 2012 voor de rechter een aantal vragen. Die werden door de deskundigen in 2017 beantwoord, maar volgens de slachtoffers en nabestaanden kloppen de antwoorden van de deskundigen niet.

Mewa zegt dat de slachtoffers maandag in de rechtbank hun kritiek willen uiten. Ze willen ook dat de drie deskundigen onder ede worden gehoord.

In 1992 kwamen 56 mensen om het leven toen een vliegtuig van Martinair tijdens de landing neerstortte in Faro. Er zaten voornamelijk Nederlanders in.