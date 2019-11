Aanhoudingen bij actie tegen mobiele bendes

De politie heeft tussen dinsdag en vrijdag 70 mensen aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij internationaal rondtrekkende groepen criminelen. De aanhoudingen vonden plaats tijdens een grote halfjaarlijkse politiecontrole op ‘mobiel banditisme’, waarbij de politie zich richtte op zaken als drugshandel, winkeldiefstal, oplichting en identiteitsfraude.

Ook in andere Europese landen vonden controles plaats of wisselden korpsen data uit via Europol, het samenwerkingsverband van Europese politiediensten.

De Nederlandse politie hield bij zijn eigen controle 33 verdachten aan, onder meer oplichters en autodieven. Bij reguliere aanhoudingen in het land checkte de politie via een speciaal ingerichte helpdesk in Driebergen of arrestanten mogelijk deel uitmaken van internationaal opererende bendes. Bij 37 verdachten bleek er een verband te zijn. Het openbaar ministerie kan daardoor hogere straffen eisen bij veroordelingen.