Geen incidenten bij protestactie FC Utrecht

De protestactie van FC Utrecht-supporters bij de Stopera in Amsterdam is zondagochtend “rimpelloos” verlopen, zegt de politie.

Zo’n 150 supporters waren met drie bussen naar de hoofdstad afgereisd in aanloop naar de wedstrijd van hun club tegen Ajax, later op zondag. Ze kwamen demonstreren tegen het besluit van de gemeente Amsterdam om slechts 500 in plaats van 650 uitsupporters toe te laten bij die wedstrijd.

De groep supporters bood een petitie aan de gemeente aan, met daarin hun ongenoegen over de gang van zaken. De demonstratie begon om 10.00 uur, rond 11.00 uur waren alle supporters weer vertrokken, aldus de politie.

Rond de Stopera was veel politie op de been. De gemeente had van tevoren aangegeven streng te zullen controleren op bezit van vuurwerk, fakkels en spullen.