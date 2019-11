Maas vervuild, inname drinkwater gestaakt

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is gestopt met het innemen van Maaswater voor de drinkwatervoorziening. De Maas is namelijk vervuild met te hoge concentraties prosulfocarb, een landbouwgif. Volgens WML is die stof in België in de rivier terecht gekomen.

Een woordvoerder van WML zei zondag dat ook Evides in Rotterdam – uit voorzorg – met de inname van Maaswater is gestopt.

Aan de grens bij Eijsden werd een concentratie prosulfocarb gemeten van twee microgram per liter. Bij één microgram per liter wordt de inname van Maaswater al gestopt, aldus de woordvoerder. WML kan nog een maand vooruit met water dat is opgespaard in een groot drinkwaterbassin in Heel. Daarna kan WML nog overschakelen naar diep grondwater.

Volgens de woordvoerder kent WML zo’n 50 keer per jaar een innamestop wegens vervuiling, maar de vorige waren minder lang dan de huidige, die inmiddels al tien dagen duurt. Rijkswaterstaat zoekt met de Belgen naar de bron van de vervuiling.