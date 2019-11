Nederland staat stil bij Kristallnacht

Op diverse plaatsen in ons land wordt de Kristallnacht herdacht. Tijdens deze nacht, van 9 op 10 november in 1938, werden in heel Duitsland door de nazi’s duizenden synagogen en winkels van Joden aangevallen. Bijna honderd Joden kwamen hierbij om het leven.

In totaal moesten naar schatting 7500 winkels en bedrijven, 1400 synagogen en andere gebouwen zoals huizen, scholen en ziekenhuizen het ontgelden.

In de Portugese synagoge in Amsterdam vindt zondagmiddag de Nationale Kristallnachtherdenking plaats, georganiseerd door het Centraal Joods Overleg. Hier spreken minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) en Michael Marcan, die als 8-jarige jongen de Kristallnacht in Keulen meemaakte. In de synagoge in Groningen houdt rabbijn Awraham Soetendorp de Kristallnacht Herdenkingslezing. Voorafgaand hieraan is er een stille tocht vanaf het Waagplein, die om 14.30 uur begint.

Ook in Breda wordt stilgestaan bij de Kristallnacht en zaterdag was er al een bijeenkomst in Zaandam. Acteur Pierre Bokma en ballerina Igone de Jongh spelen zondag nog een keer de voorstelling De dans ontsprongen, ter gelegenheid van de herdenking van de Kristallnacht. Het stuk is ge├»nspireerd op het levensverhaal van Edith Eger, de ‘ballerina van Auschwitz’, die op haar zestiende moest dansen voor de ‘engel des doods’ Josef Mengele. De voorstelling werd eerder opgevoerd op 4 mei vanwege Theater Na de Dam.