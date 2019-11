Nederlanders om in de gaten te houden: scholier en initiatiefnemer van Zonniebrand Anouk Zonneveld (14)

De kans is groot dat je nu iets gaat lezen wat je nog niet wist. Bijna niemand weet dit, aldus Anouk Zonneveld (14), gymnasium scholier uit Havelte en sinds vier maanden eigen ondernemer van Zonniebrand. Vrijwel alle zonnebrandcrèmes bevatten de stof oxibenzone en deze stof tast het koraal aan. De helft van de crèmes die wij opsmeren, verdwijnt in de oceaan. Oxibenzone zorgt ervoor dat het koraal niet alleen kleiner wordt, maar ook verbleekt. Al binnen acht uur. Kan dat niet anders, dacht Anouk, die graag geld wil verdienen voor een educatieve masterskip-reis naar het andere eind van de wereld. Ja, dat kan.

Eind januari start haar grote reis, een reis met dertig andere kinderen uit Nederland aan boord van een groot schip, waarmee ze naar de andere kant van de wereld zeilen. “Ik heb gewoon school, we maken excursies, krijgen verdiepende lessen en zeiltraining. De laatste week nemen we het schip over. Ik moet het zelf betalen, 6.350 euro in totaal. De meeste kinderen starten een eigen bedrijf om het geld bij elkaar te krijgen.”

Anouk wilde iets doen voor het Caraïbische gebied. Ze hoorde over het koraal en hoe dat wordt aangetast door zonnebrandcrèmes. Ze is op zoek gegaan naar een crème zonder oxibenzone. “Ik vond iemand in Engeland die zelf crèmes maakt. Ik heb een mail gestuurd: hallo, dit is mijn plan, zou u mij kunnen helpen? Ik kreeg meteen antwoord met de inloggegevens waar ik het kan kopen. Het wordt nog niet in Nederland verkocht, dus dat doe ik nu. De zonnebrandcrème die ik verkoop via mijn site Zonniebrand, bevat kokosolie, sheaboter, bijenwas en zinkoxide.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik vind het belangrijk dat mensen zich bewust worden van de kleine dingen waar ze iets aan kunnen veranderen. We hebben het veel over de plastic soup, maar dat is veel te groot om in je eentje op te lossen. Bijna niemand weet van dit probleem af, terwijl je door zoiets kleins iets kan bijdragen. Ik wil al heel lang mijn eigen bedrijf, net als mijn moeder, en ik wil graag mijn reis bij elkaar sparen. Ik zag nu de kans om iets te starten.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik sta op om naar school te gaan, zodat ik straks naar de universiteit kan en mezelf verder kan ontwikkelen. Ik wil of in de media gaan werken, bijvoorbeeld voor het mediateam van Ajax, of ik wil een eigen bedrijf hebben en daarvan kunnen leven. Ik sta ook op om met vriendinnen te zijn, om piano te spelen en om te sporten.”

Wie is je favoriete leraar/lerares op school en waarom?

“Mevrouw Kuiper en mevrouw Veltink, beide van theater. Ze zijn jong en ze geven altijd samen les. We doen veel spelletjes en ze verwerken de theorie in opdrachten. Het is nooit saai uit een boek leren. Meneer van Rees van bedrijfseconomie is ook mijn favoriet. Dat komt ook omdat ik het een leuk vak vind. Hij legt de stof uit aan de hand van filmpjes van bijvoorbeeld Arjen Lubach. Dat maakt de les heel leuk.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als scholier en eigen ondernemer?

“Mijn focus ligt wel op school, omdat ik deze wil afmaken. Daarnaast werk ik ook aan mijn bedrijf. Maar ik heb nu toetsweek en dan heb ik heel weinig tijd. Mijn ouders helpen mij: als ik in de avond nog werk, zeggen ze: ga nou naar bed, anders ben je morgen te moe. Ik probeer ook zelf op tijd naar bed te gaan en voldoende rust te pakken.”

Wat zou je graag tegen iedereen die regelmatig in de zon ligt en zich insmeert met crème willen zeggen?

“Wees je bewust van het feit dat er een kans is dat je zonnebrandcrème schadelijk kan zijn voor het water waarin je gaat zwemmen. Alle kleine beetjes helpen, het zou fijn zijn als je daaraan mee wilt werken. Bijna niemand weet dit. Ik ben tot nu toe één persoon tegengekomen die het wist. Mijn oom smeerde zich nooit in, omdat hij nooit verbrandt. Ik heb hem verteld over het koraal en huidkanker, nu gaat hij zich wel insmeren. De media besteedt er geen aandacht aan. Wel dat de zon huidkanker kan veroorzaken, maar niet dat je met zonnebrandcrème het koraal kan beschadigen. Als we dat nergens kunnen lezen, weten we het niet.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Gewoon door blijven gaan, ook al krijg je honderd keer een nee. Soms lijkt iets fout te gaan, maar dan lukt het vervolgens toch. Voor mijn reis vraag ik ook bedrijven voor sponsoring, veel zeggen er “nee”. Maar dan is er toch opeens iemand die “ja” zegt. Ik heb nu 4.850 euro en ik heb nog ruim twee maanden. Als ik het resterende bedrag straks niet heb, betalen mijn ouders het. Dat wordt drie jaar geen zakgeld…..”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Ik zet door, en met alle druk van school doe ik ook andere dingen. Ik heb mijn bedrijf, en daarnaast nog alle andere dingen waar ik mee bezig ben, zoals sport. Ik ben toegewijd, dat hoor ik veel van andere mensen.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik rust kan pakken als ik het nodig heb, en dat ik om half tien tegen mezelf zeg: ga nu gewoon slapen, anders heb je er mogen last van. Ik ben trots op mezelf hoe ik het volhoud en dat ik geld spaar voor deze reis. Ik vind het echt leuk en ben gemotiveerd om door te blijven gaan, ook na de reis.”

Stel, je mag een half uur met iemand in de zon liggen met jouw crème op, wie zou dat zijn en wat zou je graag aan deze persoon willen vragen?

“Dat zou dan allereerst Ariana Grande zijn. Zij heeft de meeste Instagram volgers van iedereen. Ik zou haar vragen of zij over het probleem van de zonnebrandcrèmes en het koraal zou willen schrijven. Dan weet meteen iedereen het. Ik denk dat zij voor veel mensen een voorbeeld is, en dat ze invloed heeft op hoe mensen denken en op wat ze doen. Verder zou ik de CEO van Rituals willen ontmoeten. Ik vind het gewoon heel interessant hoe dat bedrijf met natuurlijke producten zo heel groot is geworden en bij veel mensen bekend is. Ik zou dan willen vragen: hoe bent u begonnen?“