Een toezichthouder van vervoersbedrijf HTM is zaterdag gewond geraakt toen hij mensen wilde controleren in een tram op de Phoenixstraat in Delft. De situatie liep uit de hand. Twee mannen uit Delft (20 en 24 jaar) zijn aangehouden.

De kaartjescontroleur en zijn collega’s werden belaagd en bedreigd in een tram van lijn 19. Agenten schoten te hulp. Een controleur die werd bedreigd met een mes, liep een lichte verwonding op. De recherche onderzoekt de zaak.