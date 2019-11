Ebbelaar: extra steun dansers nog hard nodig

Prinses Beatrix en prinses Margriet zijn donderdag in Amsterdam te vinden bij de 22e aflevering van het Nederlands Balletgala van de Stichting Dansersfonds ’79. Het is een extra bijzondere editie: het fonds is precies veertig jaar geleden door het danspaar Alexandra Radius en Han Ebbelaar opgericht om dansers financieel te steunen die wegens leeftijd of blessures met hun carrière moeten stoppen. Ook worden jonge dansers vanuit het fonds gesteund. Het is allemaal nog hard nodig, zegt Han Ebbelaar.

Het plan voor het fonds ontstond toen Radius en Ebbelaar hun 20-jarige dansjubileum vierden, vertelt Ebbelaar. “Dat feest is nogal uit de hand gelopen. We kregen enorm veel aandacht en als cadeau enorm veel geld. We vonden het lichtelijk gênant. We besloten het in een fonds te stoppen. Er was toen echt niks voor dansers die vanwege hun leeftijd moesten stoppen. Je kreeg ww en daarmee was het klaar. Terwijl een danscarrière zo zwaar is, dat je je ondertussen niet kunt voorbereiden op een loopbaan voor erna. En als je destijds moest stoppen wegens een blessure, was het helemaal van: je zoekt het maar uit.”

Nog steeds hebben oudere dansers, door dat magere verleden, volgens Ebbelaar soms moeite om een nieuwe ijskast of de rekening van de tandarts te betalen. Voor de dansers van nu is er al jaren een omscholingsfonds, maar nog is het soms nodig om bij te springen: “Bijvoorbeeld om boeken te kopen voor de studie.”

Vooraf geld opzij leggen is ook voor huidige dansers vaak lastig. “Bij de grote gezelschappen valt de salariëring nu wel mee, maar bij de kleinere is het nog altijd wat moeilijk.”

Het Dansersfonds kent verder jaarlijks zes beurzen toe aan jonge dansers om zichzelf als kunstenaar te verbeteren. Ook reikt het prijzen uit, waaronder een aanmoedigingsprijs voor een jonge, Nederlandse danser of danseres. Dansers van vaderlandse bodem mogen best meer op de voorgrond, vindt Ebbelaar. Het gaat goed met de Nederlandse dans, maar bij een breder publiek is er toch niet heel veel bekendheid. De aandacht van de media zou ook wel wat royaler kunnen, zegt Ebbelaar. “Als je voor het eerst het Zwanenmeer mag dansen, is dat een mijlpaal. Maar bekend repertoire wordt zelden gerecenseerd, omdat het oude koek wordt gevonden. Dat is dramatisch voor jonge dansers.”

Het fonds wordt op peil gehouden met giften en donaties, van particulieren en fondsen, waaronder de VandenEnde Foundation. Een van de andere bronnen is het Balletgala, waaraan bijna de hele danswereld donderdag in de Stopera weer mee doet.