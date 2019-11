Facebook moet nepadvertenties met De Mol weren

Facebook moet nepadvertenties weren waarin John de Mol bitcoinproducten lijkt aan te prijzen. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de mediaondernemer had aangespannen. Ook verplicht de voorzieningenrechter in Amsterdam Facebook om de identiteit van de partijen die achter de misleidende advertenties zitten, te onthullen aan De Mol.

De rechter oordeelt dat het internetbedrijf binnen vijf dagen na de uitspraak alle ongewenste advertenties moet verwijderen waarin De Mol voorkomt. Gebeurt dat niet, dan volgt een dwangsom van 10.000 euro per dag, met een maximum van 1,1 miljoen euro.

De Talpa-oprichter stapte naar de rechter omdat hij een einde wilde maken aan valse advertenties op Facebook met zijn naam en foto. Hij is niet de enige gedupeerde. In een verklaring schaarden onder anderen Jort Kelder, Eva Jinek, Humberto Tan en Marco Borsato zich achter hem.

De advocaten van Facebook zeiden eerder dat alles wordt gedaan om nepadvertenties tegen te gaan en dat er de afgelopen tijd ook geen nieuwe, zogenoemde ‘scam ads’ meer zijn verschenen met de mediaondernemer. Juist dat laatste toont volgens de rechter aan dat er kennelijk technisch mogelijkheden zijn om actiever op te treden tegen dit soort adverteerders. De rechter ging ook niet mee in de argumenten dat Facebook een “neutraal doorgeefluik” is.

De Mol is blij met de uitspraak. “Ik mag hopen dat deze uitspraak voor Facebook aanleiding is om zo snel mogelijk maatregelen te nemen, waardoor onschuldige mensen niet meer met de nep-bitcoinadvertenties kunnen worden opgelicht”, zegt hij in een reactie. “Ik hoop bovendien dat niet alleen ik, maar ook alle andere bekende Nederlanders die zijn misbruikt voor deze nepadvertenties profijt gaan hebben van deze uitspraak en de opgedane kennis.”

Facebook gaat de uitspraak bestuderen en sluit een hoger beroep niet uit, aldus een woordvoerder. “We kunnen niet genoeg benadrukken dat deze advertenties absoluut niet thuishoren op Facebook en dat we ze verwijderen als we ze vinden. We nemen dit zeer serieus en stellen daarom ook begin december ons meldformulier voor nepadvertenties beschikbaar in Nederland.”