Hoger beroep dient over inspectierapport Haga

Het Cornelius Haga Lyceum vecht maandag de publicatie aan van het kritische inspectierapport over de Amsterdamse islamitische middelbare school. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich over de zaak, omdat de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar de omstreden school onder valt, bezwaar heeft gemaakt tegen de beslissing van de voorzieningenrechter in juli. Die gaf toestemming voor openbaarmaking van het rapport van de onderwijsinspectie.

In de bevindingen van de inspecteurs komt de school in Nieuw-West er niet goed vanaf. Zo neemt het bestuur geen afstand van personen met een omstreden reputatie, is sprake van financieel wanbeheer, worden relaties met externe partijen geschaad en is het burgerschapsonderwijs onvoldoende, oordeelde de inspectie. Daarop sommeerde minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) het bestuur op te stappen.

De school weerspreekt alle beschuldigingen. Volgens de SIO hadden de onderzoekers alleen het onderwijscurriculum mogen beoordelen en zich niet mogen uitlaten over de contacten met personen met “twijfelachtige opvattingen”.