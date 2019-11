Kinderbescherming ontfermt zich over IS-kind

De Raad voor de Kinderbescherming zal zich in eerste instantie ontfermen over kinderen van IS-vrouwen, mochten die met hun moeders terugkeren uit Noord-Syrië. Vooraf maakt de raad volgens een woordvoerder al een plan voor de opvang van zo’n kind.

De raad probeert voor terugkeer reeds zo veel mogelijk informatie te verzamelen, via familie en verschillende diensten. Zo wordt nagegaan hoe oud de kinderen zijn, wat ze eventueel hebben meegemaakt en wat ze aan zorg nodig zouden kunnen hebben. Daarbij wordt ook de expertise ingeroepen van het Landelijk Adviesteam Terugkerende minderjarigen (LAT), waar deskundigen in zitten op het gebieden van bijvoorbeeld de islam, radicalisering, psychologie en traumatologie.

Er wordt gekeken of het kind naar familie kan, misschien beter af is in een pleeggezin of dat een instelling de beste optie is. Bij plaatsing bij familie wordt onder meer bezien of die geschikt is en bereid bepaalde hulp te accepteren, mocht die nodig zijn.

De kinderen worden op Schiphol opgewacht. De moeders zullen meteen in detentie gaan, maar hebben dan van tevoren al uitleg over de opvang van hun kind gehad, bijvoorbeeld van diplomatieke diensten.