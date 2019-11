‘Korting treft 4 miljoen podiumbezoekers’

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en Kunsten ’92 slaan alarm over de toekomst van de podiumkunsten. Het Fonds Podiumkunsten, dat deze kunstvormen namens het Rijk ondersteunt, moet het van het kabinet vanaf 2021 met 8,6 miljoen euro per jaar minder doen. “De verwachting is dat het Fonds dan nog maar vijftig tot zestig gezelschappen en ensembles meerjarig zal kunnen financieren. Nu zijn dat er 113”, aldus de belangenclubs.

Ze hopen dat er nog wat te redden valt voordat de Tweede Kamer beslist. Het parlement praat volgende week maandag over de kunst- en cultuurbegroting. “Er dreigt een “enorme verschraling van het aanbod voor het publiek. De ruime keuze die het nu heeft – bijvoorbeeld tussen hedendaagse en barokmuziek, mime en teksttoneel, moderne dans en hiphop – verdwijnt”, zeggen de organisaties. Ze schatten dat 4 miljoen liefhebbers daartegenaan gaan lopen.

Korting op het Fonds Podiumkunsten betekent volgens de verenigingen “tevens een verarming van het leefklimaat in verschillende regio’s”. Veel van de gezelschappen die in het geding zijn “dragen bij aan de lokale infrastructuur en zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat”.

Genoemde 8,6 miljoen was er vier jaar geleden juist bij gekomen om 36 instellingen tegemoet te komen, waarvan de subsidieverzoeken wel positief waren beoordeeld, maar waarvoor geen geld meer in kas was. Cultuurminister Ingrid van Engelshoven wil het geld nu op een andere manier bestemmen, maar niet speciaal voor podiumkunsten. Tot nog toe is er 35 miljoen beschikbaar voor meerjarige subsidies aan podiumkunsten. Doordat muziek- en jeugdgezelschappen elders in het subsidiesysteem worden ondergebracht, gaat daar vanaf 2021 nog eens 7,2 miljoen vanaf. Met de korting van 8,6 miljoen blijft er voor het fonds dus nog ruim 19 miljoen over.