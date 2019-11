‘Kosten werkstress lopen op tot 2,8 miljard’

Werkgevers zijn steeds meer geld kwijt aan personeelsverzuim als gevolg van werkstress. Burn-outklachten en andere stressgerelateerd verzuim zadelen werkgevers jaarlijks op met een kostenpost van 2,8 miljard euro. Dat is 300 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Dat melden TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij het begin van de Week van de Werkstress.

In Nederland hebben op dit moment 1,3 miljoen mensen last van burn-outklachten als gevolg van werkstress. Bij 35 procent van alle verzuimgevallen wordt ook daadwerkelijk werkdruk of werkstress als reden voor verzuim gegeven. In totaal gaat het 11 miljoen ziektedagen door werkstress. Omgerekend betekent dat een kostenpost van 8100 euro per werknemer, aldus de onderzoekers van TNO en CBS.

Volgens Dorothé van den Aker, coördinator van de landelijke Week van de Werkstress, is zorgen voor voldoende werkplezier het beste medicijn om uitval als gevolg van werkstress te voorkomen. “Het helpt wanneer werknemers weten wat ze leuk vinden en waar ze energie van krijgen. Door het positieve te benadrukken, kun je tegenvallers ook beter aan”, stelt ze.

De onderzoekers melden dat een groeiende groep werknemers zogenoemde ‘technostress’ ervaart. De groep werknemers die de hele dag gebruikmaakt van een pc of smartphone verzuimt twee keer zo vaak vanwege werkdruk of werkstress. Bijna de helft van de werknemers is vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar.

De Week van de Werkstress duurt van 11 tot 15 november. In die periode worden tips gegeven met dagelijks verschillende thema’s om werkstress te verminderen en tot meer werkplezier te komen. Zo worden werknemers onder meer uitgedaagd hun mobiel eens weg te leggen, of complimenten te geven. Ook wordt gezondheid en vitaliteit benadrukt.