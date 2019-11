Minder fietsers gebruiken mobieltje

Minder mensen gebruiken hun mobiele telefoon tijdens het fietsen sinds dit jaar een verbod is ingesteld. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat 36 procent van de Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar al fietsend op zijn mobiel kijkt. Vorig jaar was dat ongeveer de helft (49 procent).

Jongeren tussen de 18 en 24 jaar maken zich met 66 procent hieraan nog het vaakst schuldig. Dat percentage daalt naarmate de leeftijd stijgt. Van de 55-plussers maakt 17 procent gebruik van zijn telefoon op de fiets. Het versturen en het lezen van berichten zijn volgens Deloitte de voornaamste activiteiten tijdens het fietsen.

“Het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets is een typisch Nederlands probleem”, zegt telecomspecialist Marc Beijn bij Deloitte. “Sinds 1 juli van dit jaar is er een verbod ingevoerd op het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het fietsen. Het is vrij aannemelijk dat dit verbod de verklaring is voor de daling van 49 naar 36 procent.”