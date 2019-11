OM in beroep in proefproces verzekeringsfraude

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep in het proefproces over verzekeringsfraude. In deze zaak is het opsporingsonderzoek niet verricht door de politie maar door de verzekeringsmaatschappij zelf. De rechtbank in Dordrecht oordeelde vorige maand aan het begin van het proces dat het OM niet mocht vervolgen, omdat het opsporingsonderzoek niet zou zijn verricht volgens de wettelijke regels. Het OM is het niet eens met dat besluit en stapt naar het gerechtshof, zo heeft het maandag laten weten.

In de twee voorgelegde zaken was het juist de bedoeling van het OM om een nieuwe manier van onderzoek ter beoordeling aan de rechter voor te leggen. De resultaten van het onderzoek door de verzekeringsmaatschappij gingen naar het OM, zodat de aanklager een dossier kon opbouwen om de verdachten strafrechtelijk te vervolgen. Deze werkwijze zou ook de politie ontlasten.