OM: tot 25 jaar cel voor liquidatiepogingen

Tegen twee broers uit Oldebroek en Apeldoorn zijn celstraffen tot 25 jaar geëist wegens een reeks liquidatiepogingen in 2017 in Enschede, Almelo en Gronau. Het Openbaar Ministerie eiste maandagochtend 25 jaar celstraf tegen Henri W. (38) wegens twee moordaanslagen en het plan om een café waar veel Satudarah-leden kwamen, met een kalasjnikov te beschieten.

Het OM vindt dat broer Maurits R. (25) voor de zes moordpogingen waar hij van verdacht wordt, de maximale straf moet krijgen van in totaal 26 jaar en zeven maanden. Eerder dit jaar was hij al veroordeeld tot zestien jaar cel voor twee andere moordpogingen, ook in 2017 in Almelo. Als optelsom is daarom maandag tien jaar en zeven maanden cel geëist.

Volgens justitie handelden de broers in opdracht van Simo D., de zelfbenoemde “godfather van Twente” die momenteel een celstraf in Duitsland uitzit wegens drugshandel. “De broers waren de hitmen van Simo D.”, aldus de officieren van justitie. “Toen Henri W. in de gevangenis terechtkwam, werd het lijstje met namen doorgeschoven naar zijn broertje.”

De broers zelf wilden hierover niets loslaten, zoals ze ook geen namen wilden noemen van andere betrokkenen. Ze beriepen zich “voor hun eigen veiligheid” voortdurend op hun zwijgrecht.

Justitie had onder meer berichten via (crypto)telefoons onderschept, foto’s van woningen van slachtoffers en navigatiebestanden op telefoons van de broers aangetroffen en DNA-sporen op wapens gevonden. Een voormalig lid van de bende rond Simo D. had uitvoerige, belastende verklaringen afgelegd. Ook waren er van enkele aanslagen camerabeelden. Deze werden maandag nogmaals vertoond en lieten van dichtbij zien hoe er met automatische wapens op woningen was geschoten.