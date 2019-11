OM vervolgt 3 militairen om ontucht met cadet

Het Openbaar Ministerie vervolgt drie militairen voor ontucht met een collega-cadet op de Koninklijke Militaire Academie in Breda in 2016. Volgens de aanklacht werd het slachtoffer ontkleed en gefilmd terwijl de drie hem aftrekbewegingen lieten maken in zijn slaap. Ook zou een van de drie militairen een borstel bij, of zelfs in de anus van het slachtoffer hebben gestoken.

Dat bleek maandag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem, tijdens een eerste zitting tegen een van de drie verdachten. Deze 22-jarige man uit Waarland wordt verdacht van het ‘borstelincident’ en het ontkleden van het slachtoffer.

Het slachtoffer riep in zijn slachtofferverklaring de krijgsmacht op om strikter de bezem te halen door aspirant-officieren die, ‘als rotte appels’, dit soort misstanden als grap beschouwen. “Ik schaam mij voor wat er is gebeurd met mij, maar óók voor wat dit doet met de goede reputatie van de krijgsmacht, die voor 99 procent bestaat uit militairen die juist een goed hart hebben voor de samenleving.”

De 22-jarige verdachte zei dat hij – naar een idee van de groep – na een avond stappen in Breda de broek en onderbroek van het slachtoffer uittrok. Hij ontkende dat hij een borstel bij of tussen diens billen heeft gestopt.

Tot een strafeis kwam het nog niet: de officier van justitie wijzigde de aanklacht zo, dat het uittrekken van de broek door de 22-jarige en de ‘aftrekbewegingen’ door twee andere verdachten als één gezamenlijk plan zijn uitgevoerd. Daarop hield de rechtbank de zaak aan, zodat de advocaat van de 22-jarige meer gelegenheid heeft voor aanvullend onderzoek.

De andere twee verdachten zijn een 23-jarige man uit Vught en een 23-jarige man uit Utrecht. Zij zouden maandag ook terechtstaan, maar hun advocaten konden niet. Mogelijk worden die zaken alsnog buiten de rechtszaal afgedaan.