Raad van State buigt zich over Namenmonument

Omwonenden willen dat de Raad van State een stokje steekt voor de bouw van het nationaal Namenmonument in Amsterdam. Donderdag dient bij de voorzieningenrechter van de Raad een zitting waarin bezwaarmakers een bouwstop vragen. Ze willen een voorlopige uitspraak vooruitlopend op een bodemprocedure die later dient, omdat deze maand de werkzaamheden beginnen voor het monument.

De bewoners zijn het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter in Amsterdam, die afgelopen zomer oordeelde dat het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust op de beoogde plek mag komen. De rechter meende dat de gemeente terecht de belangen voor de komst van het monument zwaarder heeft laten wegen dan de bezwaren van de bewoners.

De tegenstanders vinden de locatie niet geschikt. Ook is het ontwerp van de Pools-Joods-Amerikaanse architect Daniel Libeskind volgens hen te groot en ze vrezen voor onveilige situaties door het gebrek aan ruimte bij grote aantallen bezoekers.

Het Nationaal Auschwitz Comité, initiatiefnemer van het monument, heeft laten weten vertrouwen te hebben in een goede afloop. Op het Namenmonument komen 102.000 namen van Holocaustslachtoffers. Het wordt een plek waar nabestaanden hun omgekomen dierbaren, die nooit een graf kregen, kunnen herdenken. Aanvankelijk zou de gedenkplek in het Wertheimpark komen, maar ook hiertegen kwamen omwonenden in opstand. In 2016 stemde de gemeenteraad in met de groenstrook aan de Weesperstraat.