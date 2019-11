Rechter: ‘wereldberoemd’ trapveld aanpassen

Het omstreden trapveldje bij een school in Nijmegen, dat in juli wereldwijd de aandacht trok, mag vooralsnog openblijven. Maar er moeten wel meteen aanpassingen komen om de geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen, zo heeft de voorzieningenrechter in Nijmegen maandag bepaald. Verder besloot de rechter dat het veldje in de avonduren en in het weekend dicht moet.

De rechter vindt verder dat er extra onderzoek nodig is naar manieren om het geluid van spelende kinderen verder in te dammen. Tussentijds moet de school het kunstgras vervangen door hoogpolig kunstgras en de betonnen randen en de goaltjes verwijderen. De dwangsom die de gemeente had opgelegd om de basisschool De Buut te dwingen het schoolplein te sluiten, wordt geschorst. Het probleem haalde onder meer via BBC, Fox News en Al Jazeera het wereldnieuws, omdat het schoolplein al veel langer bestaat dan het appartementencomplex.

Onderzoek naar de klachten bevestigde dat het geluidsniveau van de spelende kinderen de normen overschreed. De gemeente wilde daarop dat het veldje dichtging. Maar toen de gemeente de dwangsom niet wilde opeisen, spanden de omwonenden een kort geding aan. Zij stelden op de zitting vorige week dat ze deze “onhoudbare situatie” niet van tevoren konden voorzien. Het gebouw staat pal naast het veldje en fungeert volgens de bewoners als een “klankkast” die het geluid nog versterkt.

De school en de ouders waren woedend over de mogelijke sluiting. Volgens hen moeten kinderen kunnen spelen en is met de gemeente juist afgesproken dat ook kinderen uit de buurt na schooltijd daar mogen spelen, omdat er weinig alternatieven zijn. De rechter vindt ook dat sluiting nu te ver gaat. Maar als toekomstige aanpassingen niet afdoende zijn, zal hij opnieuw naar de situatie kijken.