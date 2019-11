Woningtekort Oosten door komst Randstedeling

Steeds meer inwoners van de Randstad willen in Oost-Nederland wonen. Daardoor is in Gelderland en Overijssel sprake van grote woningnood. In de komende vijf jaar zijn zeker 75.000 nieuwe huizen nodig, waarvan er meer dan 60.000 ingenomen zullen worden door mensen die uit de Randstad komen.

Dat zeggen de Oost-Nederlandse provinciebesturen, die minister Stientje van Veldhoven van Binnenlandse Zaken maandag om geld vragen. Gelderland en Overijssel willen met haar een woondeal sluiten, zoals ook is gebeurd met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen. De twee provincies zetten zelf ruim 100 miljoen euro in om de woningbouw te versnellen.

Vooral gezinnen en ouderen uit het randstedelijke gebied trekken oostwaarts, is uit onderzoek gebleken. Jongeren uit Oost-Nederland verhuizen wel in omgekeerde richting, maar die laten geen huis achter.