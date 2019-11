Zes jaar celstraf en tbs voor ‘autosteker’

De rechtbank in Alkmaar heeft de 24-jarige René V. uit Julianadorp maandag wegens viervoudige poging tot moord veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De straf was gelijk aan de eis van de officier van justitie vorige maand.

V. stak tussen november vorig jaar en eind januari dit jaar vanuit zijn auto op verlaten wegen in Noord-Holland in het donker met een mes in op vier meisjes en vrouwen die daar fietsten of hardliepen. Ook reed hij een vrouw aan en maakte hij zich schuldig aan mishandeling, bedreiging met verkrachting van meerdere vrouwen en stalking.

Volgens de rechtbank werden de neergestoken slachtoffers “totaal overrompeld” en is het een wonder dat geen van hen het met de dood heeft moeten bekopen. “Een gelukkige omstandigheid, die niet aan u te danken is”, aldus de voorzitter tegen de 24-jarige Julianadorper.

Van de slachtoffers werden er twee geraakt in de arm en twee in de borststreek. Een van hen lag met een diepe steekwond vlakbij haar hart twee dagen op de intensive care. Zij overleefde het incident doordat omstanders snel handelden, aldus de rechtbank.

In de strafmaat hield de rechtbank er rekening mee dat V. volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar is. Bij de Julianadorper zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen vastgesteld. Ook zijn verslaving aan speed is een groot probleem, aldus de rechtbank. Die was met de deskundigen en de officier van justitie van mening dat mede gezien het grote gevaar op herhaling tbs met dwangverpleging noodzakelijk is.

V. heeft al direct na zijn aanhouding bekend. Zelf gaf hij de schuld aan overmatig drugsgebruik. Hij moet zijn slachtoffers in totaal ruim 25.000 euro aan schadevergoedingen betalen, waarvan het grootste gedeelte smartengeld.