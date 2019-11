Zuiden trapt maandag de carnaval af

In Limburg en Brabant wordt maandag op de “11de van de 11de” het carnavalsseizoen geopend. Sinds 2002 vond die aftrap in Limburg jaarlijks op het Vrijthof plaats. Maar het Vrijthof barstte uit zijn voegen met zijn vele duizenden hossende carnavalisten. En dus wijkt organisatie dit jaar voor het eerst uit naar zalencentrum MECC aan de rand van de stad. Tot groot verdriet van veel carnavalsvierders. De vrees bestaat dat velen nu wegblijven uit Maastricht en in eigen gemeente hun ‘vastelaovend’ vieren.

Ook Brabant trapt carnaval af. Den Bosch is voor deze carnavaleske gelegenheid traditioneel omgedoopt in Oeteldonk. Op deze ‘Elfden van d’n Elfden’ kunnen de carnavalisten de hele dag terecht in de kroegen van de Brabantse hoofdstad. In het tot Lampegat omgedoopte Eindhoven is het maandag ‘Elluf Elluf’. Op het Stratumseind wordt het eerste vat bier aangeslagen en het lempke van Carnavalsvereniging d’ Haone aangestoken. Kielegat Breda en Kruikenstad Tilburg laten het gerstenat ook schuimen, en in Roosendaal wordt maandag de Tullepetaon gewekt. In talloze steden en dorpen zijn er feesten met optredens en vooral veel bier.

In Roermond en Heerlen wilden ze de eerste zijn: daar verzamelden feestvierders zich zondagavond al om “oud op nieuw” te vieren, muzikaal begeleid door lokale artiesten, en – opnieuw – vooral veel bier. Maandag staan ook Sittard, Venlo, Kerkrade en andere Limburgse steden in het teken van de groen-geel-rode vlaggen.