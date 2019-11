58.000 studenten nog recht op OV-geld

Duizenden studenten hebben nog geld tegoed omdat ze 16 augustus ten onrechte hebben betaald voor hun rit met bus, tram en/of metro. Volgens de OV ombudsman hebben die dag door een technische fout bijna 73.000 bezitters van een OV studentenjaarkaart betaald, terwijl ze ‘gratis’ hadden moeten kunnen reizen.

Hoewel bekend is gemaakt dat studenten het te veel betaalde reisgeld kunnen terugkrijgen, hebben volgens de OV ombudsman 58.000 studenten hun geld nog steeds niet teruggevraagd. Wie geld terug wil, hoeft alleen maar langs de kaartautomaat, aldus de ombudsman, onafhankelijk bemiddelaar voor klachten over het openbaar vervoer.

De OV ombudsman hoopt dat alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat “de studenten krijgen waar ze recht op hebben”. “De meeste betalingen in het openbaar vervoer gaan digitaal. Maar in dat systeem kunnen fouten optreden. Reizigers moeten er dan blind op kunnen vertrouwen dat de OV-sector zich dan maximaal inspant om onbetaalde bedragen te restitueren.”