Bovag: effect van 100 km per uur is marginaal

Het verlagen van de maximumsnelheid op de snelwegen heeft slechts een beperkt effect op de hoeveelheid stikstof die terechtkomt in de natuur. Dat stelt autobranchevereniging Bovag in reactie op berichten dat een lagere snelheid onderdeel is van een pakket maatregelen tegen de stikstofcrisis in Nederland.

“Er is al eerder aangetoond dat het effect van snelheidsverlaging op de totale stikstofdepositie marginaal is. We snappen dat alle beetjes helpen, maar we hebben het idee dat een sloopregeling voor de meest vervuilende auto’s een groter effect heeft”, aldus een woordvoerder van Bovag. Of het kabinet naast een lagere snelheid op de snelwegen óók kiest voor die optie is nog niet bekend.

De Bovag-zegsman wijst er bovendien op dat de totale stikstofuitstoot van auto’s steeds lager wordt. “Bij de allernieuwste diesels komt er al niks meer uit de uitlaat en elektrische auto’s stoten natuurlijk ook geen stikstof uit. Nu wordt dus gekozen voor een oplossing voor een probleem dat er straks niet meer is.”

RAI Vereniging haakt daarop in en pleit ervoor dat de verlaging van de maximumsnelheid van tijdelijke aard zou moeten zijn. De autobranchevereniging zegt verder blij te zijn dat er een oplossing is voor de stikstofcrisis die de bouw lamlegde. “Onze samenleving en economie moeten blijven draaien”, zegt voorzitter Steven van Eijck.

Volgens RAI Vereniging moet het RIVM aantonen dat de mogelijke verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen is gerechtvaardigd. Daarnaast zijn langetermijnoplossingen nodig, zoals ‘vergroening’ van het wagenpark, onder meer door een sloopregeling en afbouw van de aanschafbelasting op nieuwe auto’s. Ook moet worden gekeken naar “een systeem van betalen naar gebruik, waarbij de kilometerprijs mede afhankelijk is van de uitstoot van een voertuig”.