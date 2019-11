Boze boeren gaan demonstreren bij Catshuis

Boeren die woensdag niet zijn uitgenodigd bij een werklunch over de stikstofcrisis, in het Catshuis in Den Haag, zijn van plan daar te gaan demonstreren. Agractie Nederland roept hen op woensdagochtend naar de ambtswoning van premier Mark Rutte te komen.

Rutte en minister Carola Schouten (Landbouw) gaan daar rond 11.30 uur met boeren in gesprek over de voorgenomen kabinetsaanpak. “Bij de uitnodigingen zijn Mark en Carola helaas ‘vergeten’ om het landbouwcollectief uit te nodigen. Maar we gaan ervan uit dat er vast wel een groter zaaltje te regelen is voor álle boeren van Nederland!”, aldus Agractie Nederland. “Zorg dat je erbij bent, kom met tractor, auto, trein! Vergeet ook vooral jullie borden niet!”, zo valt te lezen op de Facebookpagina.

De actiegroep is medeorganisator van de grote boerenprotesten op het Haagse Malieveld en baalt ervan dat ze niet aan tafel zijn uitgenodigd. “Wij vinden het belangrijk dat premier Rutte en minister Schouten spreken met het boerencollectief, de vertegenwoordiging van de boeren van Nederland, en niet met willekeurige boeren. En zeker nu is aangekondigd dat het kabinet met maatregelen naar buiten komt, opnieuw zonder dat deze zijn afgestemd met de sector”, aldus Bart Kemp van Agractie Nederland.

Er zitten volgens hem geen belangenorganisaties aan tafel woensdag, maar “echt willekeurige boeren”. Anders dan bij de grote boerenprotesten op het Malieveld verwacht Kemp geen duizenden betogers. “Ook al omdat iedereen zijn werk heeft en de actie op het laatste moment is aangekondigd.”

Dinsdag praat Rutte in zijn ambtswoning met een delegatie uit de bouwsector. Ook die wordt zwaar getroffen door het strengere stikstofbeleid.

In de strijd tegen stikstof presenteert het kabinet woensdag een pakket maatregelen voor de korte termijn. Een daarvan is, volgens ingewijden, een verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur. Op wegen waar een maximumsnelheid geldt van 130, mag straks alleen nog tussen 19.00 uur en 06.00 uur zo hard worden gereden.