Eén verdachte geweld KOZP blijft vastzitten

Een 25-jarige man die wordt verdacht van openlijke geweldpleging bij een bijeenkomst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) vrijdagavond in Den Haag, blijft de komende twee weken vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag heeft dat dinsdag besloten.

De man zit nog steeds in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat, meldde het Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar het gewelddadig incident loopt nog. Het OM sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen.

De bijeenkomst werd verstoord door een groep voorstanders van Zwarte Piet. Ze bestookten het pand met vuurwerk, gooiden ramen in en vernielden daar geparkeerde auto’s.

De politie hield vijf verdachten aan, allen afkomstig uit Den Haag. Drie van hen werden zaterdag al vrijgelaten en zondag een vierde. Alleen de 25-jarige verdachte zit en blijft vast.