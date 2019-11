‘Herstel huizen Sint-Maarten veel te traag’

De minister van Volkshuisvesting van Sint-Maarten, Christopher Wever, eist dat de Wereldbank meer haast maakt met het herstel van de huizen die zijn beschadigd door orkaan Irma in 2017. Als het huidige tempo wordt aangehouden duurt het zeker vijf jaar voordat iedereen weer een veilig dak boven zijn hoofd heeft, aldus Wever. Hij wil dat de procedures korter worden waardoor het tempo van het herstel sneller kan.

De ombudsman van Sint-Maarten, Gwendolien Mossel, uitte onlangs ook haar zorgen over het grote aantal mensen dat nog in een beschadigd huis woont. Daarbij gaat het vooral om daken die niet zijn hersteld.

Nederland heeft een half miljard euro beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van het eiland, dat zwaar was getroffen door de orkaan. Dat geld wordt via de Wereldbank uitgegeven aan projecten. Maar volgens veel mensen in Sint-Maarten lopen die processen veel te traag.