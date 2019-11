Huis geliquideerde advocaat weken geobserveerd

In het onderzoek naar de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum heeft de recherche vastgesteld dat de daders in elk geval vanaf augustus drie gestolen auto’s hebben gebruikt om de straat en het huis van het doelwit in de gaten te houden. Dat meldt de politie dinsdag. Het programma Opsporing Verzocht komt dinsdagavond met nieuwe informatie uit het onderzoek.

Wiersum werd op de vroege ochtend van 18 september bij zijn huis aan de Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. De schutter ontkwam uiteindelijk in een witte Opel Combo, een van de gestolen voertuigen, meent de politie. De auto is geregistreerd door bewakingscamera’s in de buurt van de plaats delict. De Combo is later in Almere aangetroffen.

Eén verdachte zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Hierover is verder nog niets naar buiten gebracht.