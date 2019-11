In Suriname gepakte moordverdachte blijft vast

De 25-jarige Marc-Anthony G. blijft de komende twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris in Amsterdam dinsdag bepaald. Het Openbaar Ministerie verdenkt G. van betrokkenheid bij de liquidatie van Shaquille Goedhart op 2 mei dit jaar in Amsterdam. Nijmegenaar G. werd onlangs in Suriname opgepakt en afgelopen zaterdag naar Nederland uitgezet.

Goedhart (24) werd volgens het OM naar Amsterdam-Zuidoost gelokt en daar doodgeschoten door Badr K. (29) en G. Er zijn aanwijzingen bij justitie dat de groep rond het tweetal deel uitmaakt van de bende van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi.

G. is eerder dit jaar gevlucht uit Nederland en zat ondergedoken in Suriname. Hij werd aangehouden nadat hij vorige week woensdag betrokken zou zijn geweest bij een beroving, waarbij schoten zijn gelost.

In mei dit jaar zijn drie aangehouden criminelen, die gezocht werden door de Nederlandse justitie, Suriname uitgezet. Onder hen de broers Mao R. en Mario G., die vertrouwelingen zouden zijn van Taghi.