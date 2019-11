Intocht Sinterklaas weer in teken van protest

De gemoederen lopen in aanloop naar de intocht van Sinterklaas weer hoog op. Ondanks het geweld waar Kick Out Zwarte Piet (KOZP) afgelopen vrijdag in Den Haag mee te maken kreeg, laat de actiegroep in twaalf plaatsen van zich horen bij de aankomst van de goedheiligman. Ook voorstanders van Zwarte Piet komen in actie, waaronder Pegida, Partij Voor Behoud van de Nederlandse Identiteit en de Nederlandse Volks-Unie.

Hoewel in het Sinterklaasjournaal – en ook in steeds meer plaatsen in het land – alleen nog maar roetveegpieten te zien zijn, lijkt de discussie over het donkerkleurige hulpje van de goedheiligman nog lang niet voorbij. De gebeurtenissen van afgelopen vrijdag, waarbij een landelijke bijeenkomst van KOZP in Den Haag ruw werd verstoord door voorstanders van Zwarte Piet, zetten de verhoudingen extra op scherp.

KOZP beschouwt het geweld als “terreur”, maar het weerhoudt de actievoerders niet te demonstreren bij diverse intochten. Zo zijn zaterdag antipietbetogers in Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Alkmaar, Groningen, Hoorn, Nijmegen, Dordrecht en Willemstad (Curaçao). Zondag volgt Den Bosch en volgende week is KOZP in Heerhugowaard en Rijswijk (ZH), zegt voorman Jerry Afriyie.

In sommige plaatsen zijn eveneens acties gemeld van voorstanders van Zwarte Piet, zoals bij de landelijke intocht in Apeldoorn, in Eindhoven, Hoorn, Groningen en Den Bosch. Ook woensdag zijn er al protesten voor het behoud van de pieten in Zwolle en Den Bosch.

Afriyie vindt dat de discussie over Zwarte Piet steeds heftiger wordt. “Mensen merken dat er verandering op komst is. Dit is groeipijn waar velen doorheen moeten.” Hij maakt zich wel zorgen over de veiligheid van de betogers. “We hebben veel meer aanmeldingen gekregen, maar er zijn ook mensen die niet durven te komen.”

De actiegroep staat volgens Afriyie in nauw contact met de politie en gemeenten. “We vragen de maximale bescherming. Berichten over dat we onze eigen beveiliging regelen, kloppen niet. Daar hebben we de middelen niet voor.” Hij vreest dat het mogelijk nog eens echt fout gaat en er gewonden vallen. “Het geweld gaat elke keer een stap verder. Ik hoop niet dat het zover komt, maar ik houd wel mijn hart vast.”

Vorig jaar ontstonden in diverse plaatsen opstootjes tijdens de sinterklaasintocht. Zo werd een groep van zo’n twintig KOZP-actievoerders bekogeld met blikjes bier en eieren. Ook in Leeuwarden, Hoorn, Rotterdam, Gouda en Den Haag moest de politie in actie komen.