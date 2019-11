Neergeschoten advocaat uit ziekenhuis

Advocaat Philippe Schol, die vorige week net over de grens bij Enschede werd neergeschoten, is ontslagen uit het ziekenhuis. Zijn toestand is genoeg vooruitgegaan. Er is nog niemand opgepakt en het Openbaar Ministerie in Duitsland doet geen uitspraken over mogelijke motieven. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdag aandacht aan de zaak.

De 43-jarige Schol werd vlak bij zijn huis in de grensplaats Gronau beschoten vanuit een rijdende auto met Nederlands kenteken. Daarin zouden meerdere mensen hebben gezeten. Schol heeft de afgelopen jaren een paar grote faillissementen in Twente afgewikkeld. Hij werd al geruime tijd bedreigd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de beschieting en een van de faillissementen.

In een interview met de regionale zender RTV Oost zegt Schol zelf dat het “naar omstandigheden weer redelijk” met hem gaat. Over de mogelijke motieven wil hij niets zeggen.