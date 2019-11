Songfestival: NPO wil 12 miljoen van kabinet

De publieke omroep wil 12,4 miljoen euro van het kabinet voor het Eurovisiesongfestival. De NPO heeft daartoe een verzoek ingediend bij minister Arie Slob (Cultuur).

De kosten van de uitzending van het liedjesfestijn zijn 16,9 miljoen. De NPO betaalt 2,5 miljoen euro aan het evenement en AVROTROS heeft er 2 miljoen euro voor vrijgemaakt. “De rest moet van het kabinet komen”, aldus de NPO.

Mocht het kabinet niet over de brug komen met het geld, dan zit NPO met een flink probleem, erkent een woordvoerder dinsdag. Maar de NPO stelt met klem dat in het verleden bewezen is dat zulke investeringen zich “dubbel en dwars terugbetalen” door uitgaven van fans die naar Nederland komen.

Een woordvoerder van Slob liet weten dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de zaak kijkt. In mei dit jaar waarschuwde premier Mark Rutte dat de publieke omroep niet hoeft te rekenen op extra geld van het Rijk.

Op 12 en 14 mei zijn de halve finales van het Eurovisiesongfestival. Op 16 mei is de finale. De Tweede Kamer praat 25 november over het Eurovisiesongfestival.