Veroordeling in kasteelmoord definitief

De Nederlander Evert de C. (54) uit het Zeeuwse IJzendijke krijgt geen nieuw proces over zijn aandeel in de zogenoemde kasteelmoord in 2012. Dat heeft het Hof van Cassatie in Brussel bepaald. Volgens De C. heeft hij geen eerlijk proces gehad. Hij werd vorig jaar in hoger beroep tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Vier mannen, onder wie twee Nederlanders, werden veroordeeld voor hun rol in de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in diens kasteel in Wingene. Saelens schoonvader had een kennis opgedragen de moord te regelen. De moord werd uitgevoerd door twee Nederlanders, van wie een inmiddels is overleden. De C. fungeerde als tussenpersoon en regelde de betalingen. Hij was de enige van de vier veroordeelden die cassatieberoep aantekende tegen het vonnis van het hof van beroep in Gent.