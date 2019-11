‘Aanval op democratie verdient beter antwoord’

De bestorming van een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) afgelopen vrijdag was “een aanslag op de democratie” en dit moet harder worden veroordeeld. Dat zei Jerry Afriyie, oprichter van KOZP, woensdag tijdens een vergadering van een commissie van de Haagse gemeenteraad.

Tientallen mensen vielen vrijdag een gebouw in Den Haag aan waar KOZP aan het vergaderen was. Ramen werden ingeslagen en vuurwerk werd afgestoken. “Als we voor vrijdag nog in de na├»viteit verkeerden dat het ging om bezorgde burgers, moeten we nu concluderen dat het gaat om een terreurcel die alleen maar zo kan groeien als haar geen strobreed in de weg wordt gelegd”, zei Afriyie daarover. Hij vroeg de commissieleden ook: “Hoe groot zou de verontwaardiging zijn geweest als moslims of anderen een congres van de PVV hadden bestormd? Had de burgemeester zich dan net zo onverschillig getoond?”

KOZP wil zaterdag, wanneer Sinterklaas aankomt in Den Haag, demonstreren langs de route van de intocht. Na de aanval durven sommige mensen niet meer naar Den Haag te komen, zei Afriyie. “Sommige mensen zijn strijdbaar en dubbel gemotiveerd, maar anderen kunnen geen woorden geven aan hun gevoel. Zij zullen er niet bij zijn, terwijl ze niets fout doen. Mensen die slechts gebruik maken van hun grondrecht wordt met terroristisch geweld de mond gesnoerd.” Afriyie verwijt de politiek bang te zijn: “We bespeuren angst onder u om mensen keihard te vertellen dat wat ze doen, niet kan.”