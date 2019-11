Automobilist richt ravage aan in Ede

Een onbekende automobilist heeft dinsdagavond een ravage aangericht in het Gelderse Ede. De bestuurder ramde een lantaarnpaal op de Jan Th. Tooroplaan en zou er met zijn wagen vandoor zijn gegaan toen omstanders hem probeerden te helpen. Hij raakte tijdens zijn vlucht de controle over zijn voertuig kwijt op de Raadhuisstraat en knalde op een reclamezuil. Hij zou daarna te voet zijn gevlucht. Dat schrijven lokale media.

De politie startte een zoektocht naar de onbekende bestuurder, maar het is onduidelijk of die iets heeft opgeleverd. Een politiewoordvoerder kon in de nacht van dinsdag op woensdag daar niets over zeggen.